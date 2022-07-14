Мир Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту товаров в Калининград

2022-07-14 19:30

 

Европейская комиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов по транзиту товаров из России. Они не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии.

"Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами запрещен в соответствии с мерами ЕС. Такого подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, при условии, что это не наносит ущерб обязательствам государств-членов по осуществлению эффективного контроля", - сказано в нем.

Кроме этого, отмечается, что транзит санкционным товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае - независимо от вида транспорта.

Комиссия также подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не смогут попасть на таможенную территорию ЕС.

Напомним, литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Россия начала прямо угрожать Литве. В Москве заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления РФ, и она не намерена отменять запрет.

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