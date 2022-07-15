ВОЙНА В Украине видео Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в приложении "Дія"

2022-07-15 11:35

Теперь разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дії"

Соответствующий законопроект №6146 приняла Верховная Рада Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Напомним, до недавнего времени для оформления выезда ребенка с одним родителем, необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

Ранее появилась также опция "оформить статус безработного и получить помощь" в приложении Дия. Как это сделать, смотри в пошаговой видеоинструкции ниже.