ВОЙНА В Украине "Нам на руку". После уничтожения складов с боеприпасами оккупанты не хранят снаряды, а сразу везут на фронт – Гайдай

2022-07-17 19:00

После того, как ВСУ уничтожили ряд российских складов с боеприпасами, оккупанты больше не хранят снаряды на складах в тылу, а сразу везут их на передовую, что усложняет им логистику. Об этом сообщил 16 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Боятся украинских артиллеристов. Россияне больше не хранят боеприпасы на складах, теперь работают "с колес" – сразу везут машинами на передовую. У орков усложненная логистика, которая идет нам на руку", – написал он.

Гайдай добавил, что если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь, благодаря западному оружию, украинские военные стали сильнее, что подтверждают высокоточные попадания во вражеские склады.

По его словам, Луганская область продолжает держать оборону, а количество обстрелов в этом регионе значительно уменьшилось.

Луганская ОВА сейчас, отметил чиновник, сосредоточена на работе по двум направлениям: помощь военным и жителям Луганской области, которые стали переселенцами.