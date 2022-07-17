ВОЙНА В Украине "Нам на руку". После уничтожения складов с боеприпасами оккупанты не хранят снаряды, а сразу везут на фронт – Гайдай

2022-07-17 19:00

 

После того, как ВСУ уничтожили ряд российских складов с боеприпасами, оккупанты больше не хранят снаряды на складах в тылу, а сразу везут их на передовую, что усложняет им логистику. Об этом сообщил 16 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Боятся украинских артиллеристов. Россияне больше не хранят боеприпасы на складах, теперь работают "с колес" – сразу везут машинами на передовую. У орков усложненная логистика, которая идет нам на руку", – написал он.

Гайдай добавил, что если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь, благодаря западному оружию, украинские военные стали сильнее, что подтверждают высокоточные попадания во вражеские склады.

По его словам, Луганская область продолжает держать оборону, а количество обстрелов в этом регионе значительно уменьшилось.

Луганская ОВА сейчас, отметил чиновник, сосредоточена на работе по двум направлениям: помощь военным и жителям Луганской области, которые стали переселенцами.

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