ВОЙНА В Украине видео Британские ЗРК Stormer HVM закрыли украинское небо – авиация оккупантов теперь на прицеле

2022-08-02 13:35

Британские ЗРК Stormer HVM уже защищают украинское небо, – Минобороны Великобритании

Первые 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM и сотни ракет Starstreak для этих ЗРК уже приступили к выполнению боевых задач.

Первые британские ЗРК Stormer HVM уже прибыли на фронт в Украине. Пока что их на вооружении ЗСУ пять штук, и они очень помогут проводить контрнаступление.

Основная особенность этих "зениток" — они "видят" рашистские штурмовики на дистанции до 18 километров и используются как ПВО с полуавтоматическим лазерным наведением. А так как своей РЛС на этом ЗРК нет, то британский Stormer HVM в сущности "невидим" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, стоящих на самолетах и вертолетах противника.