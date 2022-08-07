ВОЙНА В Украине В Финляндии из-за войны в Украине не могут собрать клубнику: миллионы килограммов гниют на полях

2022-08-07 16:00


Около 2 млн килограммов клубники (садовой) в 2022 году остались гнить на полях Финляндии. Ягоды не собрали из-за нехватки работников.

Дело в том, что ранее примерно 70% сезонных рабочих на уборку ягод приезжали именно из Украины. Война внесла коррективы в процесс сезонной трудовой миграции и финские ягодники понесли существенный ущерб, сообщает SEEDS.

Фермерам из Финляндии пришлось оперативно искать новых работников. В общей сложности на плантациях остались несобранными 10-15% земляники садовой – это около двух миллионов килограммов.

Например, ферма Alanteen Tila в Паймио ежегодно выращивает 250 тонн садовой земляники. Несобранной осталось около четверти урожая, а именно 50-60 тонн, сообщает mind.ua.

"Все лето мы искали рабочую силу, как сборщиков, так и продавцов, и я слышал, что многие предприниматели говорили, как трудно было найти сотрудников", – рассказал генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне.

По словам директора финской Ассоциации садоводов и ягодников Миика Иломяки, ситуация не является критической, ведь фермерам по всей стране удалось собрать более 85-90% урожая.

Ранее сообщалось, что в Польше с момента начала полномасштабного вторжения в Украину работу нашли более 200 тыс. беженцев. Это примерно пятая часть от всех беженцев, которые находится в Польше.

Как сообщил глава Управления по делам иностранцев Ярослав Шайнер, сейчас в Польше зарегистрированы около 1,1 млн беженцев из Украины, передает inPoland. В целом работодатели готовы сотрудничать с украинцами. Так, согласно данным Randstat, 38% работодателей готовы принять на работу беженцев или уже сделали это.

 

 

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