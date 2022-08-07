ВОЙНА В Украине "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года

2022-08-07 19:00

Грядущая зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже для России, в частности, по поводу энергоресурсов. Однако сверхтяжелые времена еще впереди, ведь после зимы будет следующий этап военных действий.

Война в Украине продлится в следующем году и весной, и летом.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме. Недавно общался с представителем Германии, большую проблему составляет стоимость энергоносителей. Они пытаются просчитать, как пережить все", – рассказал Волкер.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул американский дипломат.

В то же время, он отметил – США видят, что Украина ценит и исповедует европейские ценности и демократию и готова за это бороться. Соединенные Штаты готовы помогать в этом.

"США помогают всем в этом вопросе – бороться за свободу и демократию. Я знаю, что сейчас есть оговорки, что США могут не поддерживать так Украину, как в первые месяцы войны. Это целесообразные вопросы. Потому что помним пример Афганистана, когда мы очень быстро вышли оттуда через 20 лет присутствия. Но в этом году мы выделили 40 млрд долларов помощи, в следующем году тоже потребуется достаточно много денег, и нужно закладывать их в наш бюджет", – проинформировал Волкер.

Он также отметил, что в настоящее время поддержка Украины очень сильна среди обеих партий – Демократической и Республиканской, а также – в палатах Конгресса, в Белом доме и обществе.

"Учитывая такую поддержку, я не вижу, чтобы уровень поддержки снижался. Достаточно большие средства зарезервированы до конца этого фискального года и в следующем", – добавил дипломат.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.