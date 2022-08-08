Мир С 1 сентября в Германии будут действовать новые правила пребывания граждан Украины

2022-08-08 21:30

 

Германия с 1 сентября начинает учитывать безвизовые дни, в течение которых спасающиеся от войны украинцы находятся на территории страны.

Соответствующий документ обнародован правительством ФРГ.

Как отмечается в его тексте, граждане Украины смогут свободно находиться в Германии до 31 августа, однако начиная с 1 сентября тем из них, у кого истекает срок пребывания, разрешенный действующим соглашением о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, придется выезжать на 90 дней или получать регистрацию временной защиты, чтобы иметь возможность легально оставаться в стране.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и осуществляться без бюрократии. В то же время нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в миграционных органах. Следовательно пребывание в Германии должно быть возможно для всех пострадавших только в течение 90 дней без вида на жительство", - пояснили в немецком правительстве.

Те граждане Украины, безвизовое пребывание которых в Германии завершится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, также должны будут подать заявку на регистрацию.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ рассказали, в какой ситуации оказался враг на юге Украины

2022-08-08 16:30

КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины

2022-08-08 11:33

КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов

2022-08-07 22:00

"Они не тянут, а выдыхаются": разоблачен новый коварный план роССии против Украины

2022-08-07 10:00

Еще новости в разделе "Мир"

С 1 сентября в Германии будут действовать новые правила пребывания граждан Украины

2022-08-08 21:30

видео Китай применил грязную тактику рф - призывая подписать ядерный договор начал срочно наращивать арсенал

2022-08-08 13:32

Как пережить летнюю жару без вреда здоровью - важные советы медиков

2022-08-08 12:28

Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

2022-08-06 11:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

С 1 сентября в Германии будут действовать новые правила пребывания граждан Украины 2022-08-08 21:30
видео Китай применил грязную тактику рф - призывая подписать ядерный договор начал срочно наращивать арсенал 2022-08-08 13:32
Как пережить летнюю жару без вреда здоровью - важные советы медиков 2022-08-08 12:28
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях 2022-08-06 11:30