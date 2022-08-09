ВОЙНА В Украине видео Сегодня в Украину прибыли новейшие турецкие бронетранспортеры ВМС «Kirpi»

2022-08-09 13:35

Армия Украины получила новейшие турецкие бронетранспортеры ВМС «Kirpi», способные уберечь экипаж от ранений, наносить огневое поражение врагу и выполнять множество сложных боевых задач.

Они оснащены пулеметом, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, системой пожаротушения, хорошей противоминной защитой и броней Б6.

Более того, советник главы ОП сегодня сообщил, что ежедневные потери украинцев на фронте сейчас составляют ~30-50 человек. Это примерно в 2,5 – 3 раза меньше, чем было в июне.