ВОЙНА В Украине Генерал озвучил две ключевых версии вчерашнего удара по Крыму

2022-08-10 16:30

 

Романенко прокомментировал масштабные взрывы на вражеской авиабазе.

взрывам на авиабазе российских оккупантов в Новофедоровке (Крым) могут иметь отношение местные партизаны.

Такое предположение высказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Помните, в январе этого года приняли закон о национальном сопротивлении, где речь шла и о Территориальной обороне, о Силах специальных операций? Это отдельный род Вооруженных сил. Эти силы могут действовать на территории врага. А уж на своей территории, которая оккупирована, и подавно. Поэтому в Крыму могут быть подпольщики, партизаны и просто специалисты Сил специальных операций. Подтверждает ли это Украина? Нет. И правильно делает. Потому что это гибридная война. Это надо делать до тех пор, пока это будет выгодно Украине", - говорит генерал.

При этом он не исключает и возможность ракетного удара по аэродрому.

"Да, могла быть ракета. До недавнего времени мы не могли подумать, что у нас появятся Stinger, а потом мы не думали, что у нас появятся HIMARS. Но HIMARS пока стреляют реактивными снарядами на 80 километров. А теперь для них передали ракеты ATACMS до 300 километров", - говорит Романенко. Отметим, официально передача этих дальнобойных ракет Украине пока не подтверждена.

Романенко подчеркнул, что воздействие на противника должно быть постоянным.

"Верховный главнокомандующий сформулировал задачу освободить Херсон и околицы, и эта задача должна быть главной. Так или иначе, но к этому надо готовиться. К сожалению, наш потенциал меньше, чем потенциал российской группировки. С точки зрения военных, это очень сложная задача, но ее необходимо выполнять", - резюмировал он.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

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