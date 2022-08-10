ВОЙНА В Украине "Будем праздновать": генерал Марченко дал прогноз по срокам окончания войны в Украине и назвал условие победы

2022-08-10 21:30



Если Украина вовремя получит все обещанное оружие, победа в войне против России может произойти уже в 2023 году. Однако этот прогноз является осторожным ввиду того, что сейчас ВСУ чувствуют нехватку вооружения.

Такое мнение выразил командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина". Ему задали вопрос, сколько еще может длиться война.

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", – поделился генерал.

"К сожалению, то количество военной помощи, которое нам пообещали наши западные партнеры, передают нам маленькими партиями, что в принципе очень усложняет проведение именно наступательных действий", – добавил он.

Марченко уверен, что как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми.

Ранее Марченко также заявил, что точку невозврата в этой войне украинское общество прошло после российских преступлений в Ирпене и в Буче. Он выразил уверенность в том, что Силы обороны Украины смогут до конца года освободить Херсон и закончить активную фазу войны.

Также генерал заверил, что Украина не только может, но и будет освобождать оккупированный Россией Крым военным путем.