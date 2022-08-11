ВОЙНА В Украине Взрывы на военном аэродроме Зябровка оказались делом рук белорусских партизан

2022-08-11 13:35

Украинские Вооруженные силы рассчитывают на поддержку белорусских партизан. Таким образом ночные взрывы на военном аэродроме Беларуси в Зябровке прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Белсат.

"Мы знаем, что они (партизаны) чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", - подчеркнул он.

По его словам, относительно ситуации в Зябровке следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в Крыму, в Новофедоровке.

Напомним, в Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка этой ночью произошло возгорание техники.