Мир В ночь с 12 на 13 августа в Украине можно будет наблюдать самый интенсивный Звездопад Персеиды

2022-08-12 20:34

В ночь с 12 на 13 августа в Украине можно будет наблюдать самый интенсивный Звездопад Персеиды

Ежегодно в конце лета Земля проходит созвездие Персея сквозь хвост кометы Свифта-Таттла.

Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

В 2022 году "звездопад" Персеиды, как и ежегодно, можно наблюдать примерно с 23 июля по 22 августа.

Период наибольшей активности — с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа.

Как наблюдать за звездопадом и будет ли он виден в Украине?

"Звездопад" Персеиды смогут наблюдать все жители Северного полушария земли, в том числе и украинцы. Стоит заметить, что в этом году пик "звездопада" выпадает на Полнолуние. Наблюдать "звездопад" лучше всего как можно дальше от большого города в безоблачную ночь.