Украина Персеиды-2021: украинцы смогут увидеть мощнейший звездопад

2021-07-12 21:00

 

Украинцы смогут наблюдать один из мощнейших метеорных потоков в период с 17 июля по 24 августа. Наибольшая их активность приходится на 8–16 августа.

Как сообщает Обозреватель, пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие всего наблюдать с 11 часов вечера до рассвета в открытой местности.
Для справки отметим, что Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий многих миллиардов километров в длину. Искать созвездие нужно ближе к северу – немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W.

Напомним, в этом году украинцы наблюдали в ночь со 2 на 3 января, пик мощного метеорного потока Квадрантиды.

Каждая «падающая звезда» принимает и впитывает любые наши мечты и, постепенно превращаясь в звездную пыль, исполняет их.

subscriber subscriber

Еще по теме

Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить

2021-07-10 11:30

Киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление: смогут платить наперед

2021-07-06 20:20

С завтрашнего дня банки смогут автоматически списывать деньги со счетов должников. Как это будет работать

2021-07-05 19:00

Зарплата до 45 тысяч, где украинцам можно увеличить свои финансы летом: "Никаких собеседований..."

2021-07-01 19:00

Еще новости в разделе "Украина"

Осторожно, магнитная буря! Чем опасна и как на нас влияет

2021-07-12 22:00

В тени будет почти +40: украинцев ждет адская погода

2021-07-12 21:40

Персеиды-2021: украинцы смогут увидеть мощнейший звездопад

2021-07-12 21:00

Украинцам объяснили, как завещать пенсию: три варианта

2021-07-12 19:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Осторожно, магнитная буря! Чем опасна и как на нас влияет 2021-07-12 22:00
В тени будет почти +40: украинцев ждет адская погода 2021-07-12 21:40
Персеиды-2021: украинцы смогут увидеть мощнейший звездопад 2021-07-12 21:00
Украинцам объяснили, как завещать пенсию: три варианта 2021-07-12 19:40