Украина Персеиды-2021: украинцы смогут увидеть мощнейший звездопад

2021-07-12 21:00

Украинцы смогут наблюдать один из мощнейших метеорных потоков в период с 17 июля по 24 августа. Наибольшая их активность приходится на 8–16 августа.

Как сообщает Обозреватель, пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие всего наблюдать с 11 часов вечера до рассвета в открытой местности.

Для справки отметим, что Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий многих миллиардов километров в длину. Искать созвездие нужно ближе к северу – немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W.

Напомним, в этом году украинцы наблюдали в ночь со 2 на 3 января, пик мощного метеорного потока Квадрантиды.

Каждая «падающая звезда» принимает и впитывает любые наши мечты и, постепенно превращаясь в звездную пыль, исполняет их.