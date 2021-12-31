Украина Парад планет, звездопад и "большое" Солнце: в Новый год украинцы увидят яркие небесные явления

2021-12-31 21:00

В новогодние праздники жители Украины смогут наблюдать ряд астрономических явлений. Среди них – парад планет, сближение Луны и Марса и "самое большое" Солнце.

Кроме того, в первые дни января небо украсит зимний звездопад Квадрантиды. Как и когда лучше всего наблюдать яркие небесные тела.

Сближение Луны и Марса

31 декабря 2021 года состоится сближение Луны и Марса в созвездии Змееносец. Увидеть это яркое сочетание можно утром, с 06:00 и до 07:30 по киевскому времени.

Парад планет

По вечерам с 25 декабря по 7 января украинцы могут наблюдать редкое космическое явление – парад планет. Так, с 16 до 18 часов в небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы, кроме Марса. К слову, парадом можно любоваться и по утрам. Видимы будет Уран, Нептун, Юпитер и Сатурн, а Меркурий и Плутон не будут наблюдаемы за яркими лучами Солнца.

Квадрантиды

В понедельник, 3 января достигнет своего пика метеорный поток Квадрантиды. В этот момент можно наблюдать от 45 до 200 метеоров в час. Ежегодно звездопад активен в период с 28 декабря по 7 января. Лучшее время и место для наблюдений – после полуночи, на открытой местности вдали от огней города.

"Самое большое" Солнце

4 января с Земли можно наблюдать "самое большое Солнце" в 2022 году. В этот момент наша планета пройдет перигелий – ближайшую к светилу точку своей орбиты – и окажется в максимальной близости от звезды. Поэтому солнечный диск будет выглядеть больше на 3%, чем в начале июля.