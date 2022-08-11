ВОЙНА В Украине Ракеты ATACMS или украинский ОТРК "Сапсан": каким оружием ударили по Крыму – все версии

2022-08-11 19:00

Военный эксперт Олег Катков проанализировал три ранее озвученные версии удара по военной авиабазе россиян во временно оккупированном Крыму 9 августа, а также выдвинул четвертую версию, которая была бы более выгодна для Украины.

Свое мнение по этому поводу он озвучил в эфире 24 канала.

Версии удара по аэродрому "Саки" в Новофедоровке 9 августа

- ВСУ сначала уничтожили российскую противовоздушную оборону с помощью высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, а затем ударили ракетами ATACMS.

По мнению Каткова, это абсолютно реальная версия. Ракеты HARM действительно могли бы уничтожить радиолокационные станции таких российских комплексов, как С-300 и С-400.

- Украина модифицировали свой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" для других целей и ударила по авиабазе россиян из него.

Эксперт назвал эту версию не менее интересной. Катков отметил, что действительно разрабатывалась версия этого ПКРК, предусматривавшая возможность поражения наземных целей.

- Взрывы в Крыму были результатом диверсии и работы украинских защитников в сотрудничестве с партизанами.

Эту версию Катков считает наименее вероятной. Но если она правдива, то факт проведения такой спецоперации следует внести во все учебники истории в будущем, отметил эксперт.

- ВСУ ударили из оперативно-тактического комплекса "Сапсан", также известного под названием "Гром-2".

Данную версию, что Украина доделала ОТРК "Сапсан" и сможет теперь поражать подобные цели без чьей-либо помощи, эксперт считает самой выгодной для Украины. Однако, подтверждения этому пока нет.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.