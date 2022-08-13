Мир Проход воспрещен: финны и эстонцы закроют Финский пролив от роССии

2022-08-13 17:00

Эстония и Финляндия начали переговоры о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Как сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, это позволит закрыть акваторию Финского залива от кораблей рф.

Об этом сообщает издание Iltalehti.

Министр заявил, что дальность ракет Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Если страны объединят свои системы ПРО, то смогут делиться информацией. Певкур отметил, что после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Балтийское море станет внутренним для Североатлантического альянса.

Министр пояснил — интеграция Швеции и Финляндии в НАТО значительно изменит ситуацию в Балтийском море.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что Швеция и Финляндия завершили формальные переговоры с НАТО о вступлении в Североатлантический союз за один раунд.

Также, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство намерено ввести новые ограничения на выдачу туристических виз для граждан российской федерации. Таким образом, Финляндия усиливает визовый режим с соседом-агрессором.