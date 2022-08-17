ВОЙНА В Украине Сегодня ударная авиация ВСУ нанесла десять групповых авиаударов по позициям оккупантов

2022-08-17 14:31

За минувшие сутки ударная авиация ВСУ нанесла десять групповых авиаударов по позициям оккупационных войск, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника", - сказано в сообщении.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три беспилотника и вертолет орков Ка-52.

Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.

По данным Генштаба, за минувшие сутки были уничтожены около 200 рашистов. Общее число потерь оккупантов достигло 44100 человек. Слава Украине!