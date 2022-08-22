ВОЙНА В Украине "Армия рф уже не в состоянии продвигаться вперед и захватывать новые территории" – Жданов

2022-08-22 21:30



За шесть месяцев войны Украине удалось измотать вооруженные силы России до состояния отсутствия у них наступательного потенциала.

Сегодня Россия уже не может рассчитывать на свои войска в плане захвата больших кусков территории Украины. Да, российская армия еще имеет локальный успех на отдельных участках фронта, но продвигаться вперед и захватывать новые территории на сегодняшний день она уже не в состоянии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет "Главред".

Он подчеркнул, что на шестом месяце войны мы с вами по-прежнему живем в Украине, а украинская армия борется за независимость нашей страны.

"Мы подошли к переломному моменту войны с Россией в упор, но он еще пока не наступил. Перелом начался тем, что мы остановили наступление российских войск. Однако наше контрнаступление полностью зависит от западных партнеров, поскольку у нас нет собственных ресурсов для ведения войны – это основная проблема", — отметил он.

О коренном переломе, о контрнаступлении и о выходе на границы 1991-го года можно будет говорить тогда, когда Украине дадут необходимое количество вооружения.

"Впрочем, те силы, которые остаются в Российской Федерации, еще позволяют ей вести войну с той же интенсивности, что и в течение этих шести месяцев. К сожалению, у России очень большой ресурс, но и он постепенно сокращается. Пока что россияне могут вести такую войну, но уже столкнулись с проблемой нехватки личного состава и снижения качества вооружений, ведь они вынуждены снимать с хранения старое советское вооружение и пускать его в бой", – говорит Жданов.

По словам военного эксперта, сегодня именно Украина навязывает Российской Федерации порядок ведения войны.

Как взрывы в Крыму изменяют ситуацию на поле боя

"Как выяснилось, Россия не в состоянии защитить то, что она захватила. А кроме того, РФ боится признать, кто стал причиной этих взрывов, потому что фактически таким образом она признает свое поражение. А как же, ведь "вторая армия мира" против 22-й армии вдруг не смогла выстоять, вдруг не смогла защитить завоевание "сборщика земель русских", как себя называл Путин перед военным вторжением", — подчеркнул Жданов.

Олег Жданов говорит, что в любом случае эта война вполне может закончиться возвращением Украиной всех оккупированных территорий, в том числе Крыма.

"У нас есть шанс выйти на грани 1991-го года. Причем самым трудным при решении этой задачи будет самое начало – начало контрнаступательной операции. Потому что всю эту российскую военную махину, которая еще способна двигаться, стрелять и сопротивляться, нужно будет сдвинуться с места в направлении государственной границы Украины. Если мы ее сдвинем с места, то дальше все пойдет гораздо легче", — рассказал он.

Когда Украине может удаться вернуть все свои территории

"Следует вспомнить, что тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны – осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны. Никто не хочет затягивать войну на год. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, возможно, весной 2023-го", – считает Жданов.

По мнению Жданова, никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Россия – в том числе. Потому что российская экономика не вытянет длительную войну.

"А с ленд-лизом еще никто не проигрывал. Поэтому есть шанс, что нам не придется подводить итоги года войны, потому что она настолько не затянется", — резюмировал он.