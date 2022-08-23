Мир Япония намерена развернуть тысячи крылатых ракет против Китая

2022-08-23 18:00

 

Япония планирует развернуть 1000 крылатых ракет большой дальности для противодействия Китаю.

Об этом заявили источники в японском правительстве, передает CNN.

Отмечается, что Токио планирует модифицировать свои крылатые ракеты для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров. Ракета будет способна достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Оружие будет размещаться в основном вокруг южных островов Нансей.

Уточняется, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы, но воздерживается от развертывания оружия, которое может поражать цели на чужой территории, в том числе ракет большой дальности.

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