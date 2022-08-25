ВОЙНА В Украине Литва нашла способ ввести полный запрет для русских пересекать границы ЕС

2022-08-25 12:28

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире литовского телевидения заявил, что Литва рассмотрит предложение запретить выдачу виз русским на региональном уровне, если Европейский Союз не согласится на всеобщее решение.

В МИД Литвы подчеркнули, что граждане эрефии не должны пересекать границы ЕС.

"Прежде всего, мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. Если такое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - сказал министр.