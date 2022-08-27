ВОЙНА В Украине В Киеве могут ввести принудительную эвакуацию для жителей отдельных районов: в КГГА раскрыли детали

2022-08-27 16:00



В Киевской городской государственной администрации рассматривают варианты эвакуации жителей отдельных районов столицы. Речь идет о местах вблизи объектов, которые могут стать целями страны-агрессора РФ.

Об этом в интервью "Главкому" сказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук. Он отметил, что в настоящее время такое решение еще не принято.

"Люди, которые живут возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар. Поэтому каждый самостоятельно решает, нужно ли возвращаться в город и жить рядом с этими объектами", – сказал Ткачук.

Он сообщил, что в каждом районе Киева есть эвакуационные комиссии, исходя из системы гражданской защиты. Столичные власти при необходимости проводят тренировки этих комиссий.

"Мы прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", – отметил представитель КГГА.

Напомним: ночью четверга, 25 августа, Россия задала ракетный удар по территории Киевщины. Два прилета зафиксированы в Вышгородском районе, взрывы были спровоцированы также работой украинского ПВО.