Мир Возле итальянских берегов заметили атомную подводную лодку роССии – СМИ

2022-09-04 11:30

Около берегов Италии замечена атомная подводная лодка российского флота. Причины ее появления там пока что не установлены.

Об этом сообщает издание Bild, а также ряд других западных СМИ.

Так, согласно сообщению Bild, за АПЛ сейчас следят аналитики НАТО, пытаясь определить ее тип, миссию и сколько времени подлодка находится около берегов Италии.

Согласно другим данным, уже известно, что это подводная лодка К-266, атомный подводный ракетоносец, который может нести на своем борту крылатые ракеты. При этом АПЛ путешествует в опасной близости от базы США Сигонелла на территории Италии - с этой базы вылетают американские разведчики, которые ведут разведку над Средиземным и Черным морями.

Отмечается, что в последние дни российские военные корабли проявляют чересчур высокую активность в акватории между Ирландией и Британией. Там были замечены ракетный крейсер «Маршал Устинов», систершип потопленной в Черном море «Москвы», а также большой противолодочный корабль (фрегат) «Вице-адмирал Кулаков» и сопровождающий его танкер обеспечения флота «Вязьма».

К-266 «Орёл» - это российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», приписан к Северному флоту россии. Может нести на борту ракеты П-800 «Оникс» (по другим данным - в 2017 году модернизирован под «Калибры»).

Напомним, Военно-морские силы Украины в боях с российскими оккупантами потеряли патрульный катер «Славянск» и рейдовый тральщик «Геническ». Оба корабля потопили российские самолеты, взлетевшие с ныне уничтоженной авиабазы в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма.