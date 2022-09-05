Мир Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

2022-09-05 16:30

Министр иностранных дел Лиз Трасс избрана лидером Консервативной партии и станет следующим премьер-министром Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Лиз Трасс на голосовании набрала 81,3 тысячи голосов. Ее соперник – бывший министр финансов Риши Сунак – 60,4 тысячи голосов.

После объявления результатов голосования, Трасс заявила, что для нее большая честь быть избранным лидером партии – она поблагодарила семью, друзей и сторонников,

Кроме того, Трасс поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона за его работу.