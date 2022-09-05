ВОЙНА В Украине Из-за контрнаступления ВСУ на Херсонщине оккупанты поставили на паузу "референдум"

2022-09-05 19:00

Коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил в эфире российских СМИ, что оккупанты "взяли паузу" относительно проведения псевдо референдума по "присоединению" Херсонской области к России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Стремоусова: "Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас (контрнаступление ВСУ – ред.), я думаю, что пока мы сделаем паузу".

Детали: После этого коллаборант начал оправдываться, что и без проведения референдума "Херсон навсегда русский", а люди буквально готовы "бежать" на псевдо референдум оккупантов.

Предистория:

7 августа президент Украины Владимир Зеленский предупреждал: "Если российские оккупационные силы решатся провести хотя бы один псевдореферендум на оккупированных территориях Украины, какая бы то ни было возможность переговоров с Россией будет закрыта".

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это пропагандистским утверждением, что якобы не Россия собирается проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а "местное население" – хотя до вторжения РФ и мысли об этом не было.

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что российские оккупационные силы не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум, который они планировали предварительно на 11 сентября, в единый день голосования в России.