ВОЙНА В Украине Годами не будет длиться: Данилов дал свой прогноз относительно войны с рф

2022-09-07 20:00

 

Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.

Война в Украине не будет длиться годами, но и на быструю победу рассчитывать не стоит.

Об этом в интервью LB.ua заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хотел бы не согласиться, что годы-годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет быстрой победы, но это точно не годы", — сказал он.

В то же время секретарь СНБО отметил, что Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.

"Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны", — заверил Данилов.

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