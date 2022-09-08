Мир В Минобороны Польши заговорили о войне против рф - оборонный бюджет увеличен в два раза

2022-09-08 12:28

В ближайшие годы может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу. Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, сообщает PAP.

"Есть серьезный риск войны с россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", - отметил он.

Как считает Очепа, именно столько времени, потребуется оркам, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

По словам заместителя председателя Минобороны Польши, в проекте оборонного бюджета страны на следующий год запланированы рекордные расходы на армию - более 97 млрд злотых (750 млрд грн). По новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину Польша решила в два раза увеличить военные расходы на следующий год.