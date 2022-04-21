ВОЙНА В Украине видео США вооружит Армию Украины самыми современными и мощными артиллерийскими системами в мире

2022-04-21 10:27

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих американских чиновников.

Утверждается, что новый пакет будет включать большое количество артиллерийских систем и десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые, как пишет издание, "вероятно, будут иметь решающее значение для наступления на восточном Донбассе".

По словам официальных лиц, президент Джо Байден еще не подписал документ о дополнительной помощи. Но на вопрос во вторник, отправит ли он больше артиллерии в Украину, Байден ответил: "Да".

В свою очередь CNN уточняет, что новый пакет помощи может быть утвержден в ближайшие 36 часов.

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