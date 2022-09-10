ВОЙНА В Украине За ущерб от вторжения: Украина потребует от рф минимум $300 млрд репараций

2022-09-10 17:00

Украина потребует от россии не менее 300 миллиардов долларов репараций за ущерб от вторжения. Минюст работает над резолюцией по созданию фонда возмещения убытков.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска газетам медиагруппы Funke, передает DW.

«Мы хотим компенсации за весь ущерб, который россия нанесла Украине своей захватнической войной», — сказал министр.

Украина хочет, чтобы на Генассамблее ООН в октябре приняли резолюцию о создании фонда возмещения ущерба, нанесенного стране. Для этого требуется поддержка по меньшей мере двух третей присутствующих стран. После этого украинские власти хотят переговоров с иностранными правительствами по разработке и ратификации международного договора.

«Согласно этому контракту, должна быть создана международная комиссия для определения размера компенсации и бенефициаров в Украине. Затем договор должен быть одобрен национальными парламентами», — отметил Малюска.

В фонд возмещения ущерба должны стекаться российские деньги. В частности, резервы российского центрального банка, которые заморожены в странах G7. Сумма этих резервов составляет 300 миллиардов долларов. Похоже, именно поэтому в Украине называют такую приблизительную сумму репараций.

В то же время, в этот фонд, по замыслу Минюста, должны поступать зарубежные активы российских государственных компаний таких как «Газпром» или «Роснефть», а также деньги с зарубежных счетов российских олигархов.

Ущерб от войны

По данным Киевской школы экономики (KSE), только сумма прямого ущерба, нанесенный гражданской и военной инфраструктурам в Украине, выросла до $114,5 миллиарда долларов.