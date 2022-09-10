Сводка Генштаба: роССия перебросила на Херсонщину 1300 кадыровцев

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек".
Детали: В течение суток враг нанес 13 ракетных и 23 авиаудара. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Вильне Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.
В других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.
Авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение почти по 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. За сутки ВСУ поразили 18 пунктов управления разного уровня, районов сосредоточения живой силы противника, средств ПВО и РЭБ, артиллерийских подразделений и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.