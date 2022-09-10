Российские пропагандисты сообщают, что РФ вывела войска из Изюма на Харьковщине и "некоторых других населенных пунктов".
Первым об этом заявил пропагандист так называемой ДНР Даниил Бессонов.
"Да, из Изюма отошли, как и из других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он в телеграм-канале.
Также о выходе россиян из Изюма сообщили российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "при сложившихся обстоятельствах". По его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".
Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.