ВОЙНА В Украине Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма

2022-09-10 17:30

 

Российские пропагандисты сообщают, что РФ вывела войска из Изюма на Харьковщине и "некоторых других населенных пунктов".

Первым об этом заявил пропагандист так называемой ДНР Даниил Бессонов.

"Да, из Изюма отошли, как и из других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он в телеграм-канале.

Также о выходе россиян из Изюма сообщили российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "при сложившихся обстоятельствах". По его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".

Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.

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