ВОЙНА В Украине роССия еще может пойти в контрнаступление, - Резников

2022-09-12 18:30

Несмотря на блестящее продвижение украинских войск, праздновать победу еще рано. Ведь враг может вскоре пойти в контрнаступление.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financial Times.

По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Министр отметил, что наши защитники устали после шестидневной атаки. В то же время, моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – Россию можно победить.