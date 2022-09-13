ВОЙНА В Украине Погодная аномалия: Метеорологическая осень пришла в Киев на две недели раньше нормы

2022-09-13 11:33

Метеорологическая осень в этом году пришла в Киев на две недели раньше климатической нормы и началась 2 сентября. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +14,9°.

По данным синоптиков, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, а закончилось 1 сентября, длилось 100 дней.

Раньше всего метеорологическая осень в Киев приходила в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, самым коротким - в 1990 году, тогда оно длилось 88 дней.

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