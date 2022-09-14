Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российсских оккупантов Изюм.
Глава государства встретился с военными, над городом подняли государственный флаг.
"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.
Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги!", - заявил Президент Украины.
Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм. Всего в регионе освобождено более 300 населенных пунктов.
Также контрнаступление продолжается в Херсонской области. Там ВСУ смогли продвинуться на 12 км.