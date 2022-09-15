ВОЙНА В Украине Полиция установила более 5 тыс руских военных, которые во время оккупации Киевщины совершали военные преступления

2022-09-15 12:04

Полиция Киевской области установила более 5 тысяч российских военных, которые во время оккупации области совершали военные преступления. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Небитов подтвердил, что установлены фамилии и должности, а по некоторым военным РФ есть данные о семьях и местах проживания на территории россии.

Сообщается, что некоторые из этих военных были переброшены на другие участки фронта, где они погибли.

"Надеюсь, что большинство из них там погибло, а кто не погиб - погибнет в ближайшие дни. А если не погибнет - я надеюсь, что МКС и украинское правосудие обязательно привлекут их к ответственности", - проинформировал Небитов.

Отдельно глава полиции Киевщины отметил, что большинство из уголовных производств о преступлениях в Буче уже расследуют следователи СБУ.