ВОЙНА В Украине У Зеленского ответили на "мирную инициативу" Мексики: это план роССии

2022-09-18 16:00

Так называемая "мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выгодна только России, поскольку дает ей время для восстановления резервов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он раскритиковал мировых политиков, которые используют войну в Украине для собственного пиара. При этом Подоляк жестоко отреагировал на инициативу лидера Мексики создать "Комитет по диалогу и миру".

"Ваш план - это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" - это план России", - заявил он.

Что предлагает президент Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что во всем мире нужно на пять лет прекратить любые военные и торговые конфликты. В частности, мексиканский лидер призвал прекратить боевые действия в Украине на нынешней стадии и считать это точкой отсчета.

Кроме того, в Мексике предлагают создать так называемый "Комитет по вопросам диалога и мира" и хотят объявить этот план на Генассамблее ООН.