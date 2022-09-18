ВОЙНА В Украине Германия согласилась продать Украине 18 новейших САУ RCH-155 — что известно

2022-09-18 17:00

 

Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро, сообщила в субботу немецкая газета Welt am Sonntag.

Украина подала запрос на приобретение этих пушек еще два месяца назад, и 16 сентября посол Андрей Мельник подтвердил, что федеральное правительство Германии дало этому контракту «зеленый свет».

Производитель RCH-155 – немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев, то есть примерно в марте 2025 года.

САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 мм от хорошо зарекомендовавшей себя на украинском фронте немецкой САУ PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что министерство обороны Греции заявило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а взамен получит от Германии современные БМП MARDER.

Также сообщал, что Германия передаст Украине еще две универсальные пусковые установки M270 MLRS (немецкая модификация MARS II), которые можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня. Также ФРГ направят Киеву 200 ракет к ним, а также 50 бронетранспортеров Dingo ATF.

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