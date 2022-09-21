ВОЙНА В Украине лукашенко поручил начать подготовку к обороне беларуси: "Не допущу удара в спину рф"

2022-09-21 17:30

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удар в спину"

Об этом сообщает провластное белорусское информагентство "Белта".

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

При этом Лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также по прикрытию границы.

Лукашенко назвал "опасно" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и народное ополчение, которое якобы формируется.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо мобилизовать ее, чтобы мы видели, живые люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее мобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какая у них оружие, значит, надо", - заявил белорусский диктатор.

При этом Лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также по прикрытию границы.

Лукашенко назвал "опасно" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и народное ополчение, которое якобы формируется.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо мобилизовать ее, чтобы мы видели, живые люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее мобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какая у них оружие, значит, надо", - заявил белорусский диктатор.

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