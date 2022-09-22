ВОЙНА В Украине Возвращение домой 215 украинских защитников - это победа для Украины, - Владимир Зеленский об обмене пленными

2022-09-22 11:34

Возвращение домой 215 украинских защитников - это победа для Украины, для всего общества и особенно для семей воинов. Об этом в ночь на четверг, 22 сентября, заявил президент Владимир Зеленский по итогам масштабного обмена военнопленными.

"Всего 108 бойцов Азова, всего 188 героев Азовстали и Мариуполя. Восемь ранены во время российского теракта в Еленовке", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что этот обмен так важен еще потому, что нескольких бойцов ВСУ, украинских и иностранных граждан, оккупанты приговорили к смертной казни.

Также Зеленский раскрыл детали переговорного процесса.

"Эта операция готовилась довольно долго. И в обмене есть несколько составляющих. Первая составляющая: мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из находившихся в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот. Они уже в Украине. Я считаю, что это хороший результат. Хотя даже больше, чем 200... Потому что среди освобожденных украинок есть те, кто готовится стать мамой. И я особенно счастлив, что удалось сейчас вернуть их в Украину.

Вторая составляющая - кроме 200 воинов, мы вернули еще пять боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего, дольше, сложнее. Им угрожало жесточайшее. Пять супергероев. В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни сожаления, ни сострадания, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины. И тех, кто изменил Украине. Тех, кто нам с вами точно не нужен", - рассказал президент.

Наконец, глава государства назвал тех представителей украинской власти, кто занимается обменом пленных.

"С украинской стороны вопросом освобождения занимается достаточно мощная группа. Ею руководят четверо: руководитель Офиса Ермак, руководитель нашей разведки Буданов, глава СБУ Малюк и Рустем Умеров. А также спасибо их команде - Дмитрию Усову, омбудсмену Лубинцу, министру Монастырскому. Благодарю вас, ребята, за этот украинский успех", - резюмировал он.

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