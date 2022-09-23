Общие боевые потери противника с 24 февраля по сегодня ориентировочно составили около 55510 (+400) человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, за это время враг потерял:
танков - 2236 (+9),
боевых бронированных машин - 4776 (+28),
артиллерийских систем - 1341 (+1),
РСЗО - 318 (+0),
средства ПВО - 169 (+1),
самолетов - 253 (+0),
вертолетов - 218 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),
крылатых ракет - 240 (+1),
кораблей /катеров - 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20),
специальной техники - 125 (+0).