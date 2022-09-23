ВОЙНА В Украине Боевые потери оккупантов за время войны уже превысили 55 тысяч человек, раненых в три раза больше

2022-09-23 10:27

Общие боевые потери противника с 24 февраля по сегодня ориентировочно составили около 55510 (+400) человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, за это время враг потерял:

танков - 2236 (+9),

боевых бронированных машин - 4776 (+28),

артиллерийских систем - 1341 (+1),

РСЗО - 318 (+0),

средства ПВО - 169 (+1),

самолетов - 253 (+0),

вертолетов - 218 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),

крылатых ракет - 240 (+1),

кораблей /катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20),

специальной техники - 125 (+0).

 

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документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков 2022-09-23 12:29