ВОЙНА В Украине ПТН хоче втопити Україну в крові власних солдатів, - Зеленський про мобілізацію на рф

2022-09-23 15:37

Український лідер Воролимир Зеленський не вірить, що ядерна зброя буде застосована та каже, що путін хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів

В інтерв'ю виданню BILD президент відповів на питання щодо часткової мобілізації на росії та референдумів: