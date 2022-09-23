ВОЙНА В Украине ПТН хоче втопити Україну в крові власних солдатів, - Зеленський про мобілізацію на рф

2022-09-23 15:37

Український лідер Воролимир Зеленський не вірить, що ядерна зброя буде застосована та каже, що путін хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів

В інтерв'ю виданню BILD президент відповів на питання щодо часткової мобілізації на росії та референдумів:

  • Не бачив виступу путіна, це звернення було "не найулюбленішим моїм відеороликом", у виступі не було "нічого нового для мене".
  • путін вже провів часткову мобілізацію. Про це казали наші спецслужби та наші союзники. Весь останній місяць він проводив мобілізацію.
  • Часткова мобілізація і рф - ознака того, що в росії є проблеми з офіцерами та іншими військовослужбовцями. Було багато мобілізованих курсантів, вони прийшли до нас і гинуть.
  • путін бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас.
  • путін хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів.
  • Не планує згортати відвоювання окупованих Росією територій. "Ми будемо діяти крок за кроком відповідно до наших планів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію". Заявив, що ці референдуми були "фіктивними, 90% держав їх не визнають".
  • ▫️ Щодо застосування путіним ядерної зброї: "Я не вірю, що він її застосує. Я не вірю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю". Втім, Зеленський не виключає ядерного удару: "Ми не можемо заглядати в голову цій людині, є ризики".
  • ▫️ На погрози Путіна не можна піддаватися. "Завтра путін може сказати: крім України, ми хочемо ще й частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси".
subscriber subscriber

Еще по теме

видео Привітання Президента України Володимира Зеленського із Днем Незалежності

2022-08-24 11:35

Геннадій Москаль: Зеленський робить все, аби в Порошенка було політичне майбутнє

2021-08-19 13:17

Медведчук написав відкритого листа Президенту

2020-06-15 18:30

Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук

2019-06-22 16:12

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В США вже думають, що робити з запасами ядерної зброї росії після її розпаду

2022-09-23 16:31

ПТН хоче втопити Україну в крові власних солдатів, - Зеленський про мобілізацію на рф

2022-09-23 15:37

Одесситы разработали приложение "ПВО в смартфоне" - помочь сбить ракету теперь может каждый

2022-09-23 14:30

документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков

2022-09-23 12:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В США вже думають, що робити з запасами ядерної зброї росії після її розпаду 2022-09-23 16:31
ПТН хоче втопити Україну в крові власних солдатів, - Зеленський про мобілізацію на рф 2022-09-23 15:37
Одесситы разработали приложение "ПВО в смартфоне" - помочь сбить ракету теперь может каждый 2022-09-23 14:30
документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков 2022-09-23 12:29