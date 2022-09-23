ПТН хоче втопити Україну в крові власних солдатів, - Зеленський про мобілізацію на рф
2022-09-23 15:37
Український лідер Воролимир Зеленський не вірить, що ядерна зброя буде застосована та каже, що путін хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів
В інтерв'ю виданню BILD президент відповів на питання щодо часткової мобілізації на росії та референдумів:
- Не бачив виступу путіна, це звернення було "не найулюбленішим моїм відеороликом", у виступі не було "нічого нового для мене".
- путін вже провів часткову мобілізацію. Про це казали наші спецслужби та наші союзники. Весь останній місяць він проводив мобілізацію.
- Часткова мобілізація і рф - ознака того, що в росії є проблеми з офіцерами та іншими військовослужбовцями. Було багато мобілізованих курсантів, вони прийшли до нас і гинуть.
- путін бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас.
- путін хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів.
- Не планує згортати відвоювання окупованих Росією територій. "Ми будемо діяти крок за кроком відповідно до наших планів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію". Заявив, що ці референдуми були "фіктивними, 90% держав їх не визнають".
- ▫️ Щодо застосування путіним ядерної зброї: "Я не вірю, що він її застосує. Я не вірю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю". Втім, Зеленський не виключає ядерного удару: "Ми не можемо заглядати в голову цій людині, є ризики".
- ▫️ На погрози Путіна не можна піддаватися. "Завтра путін може сказати: крім України, ми хочемо ще й частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси".