ВОЙНА В Украине Мобилизация на росии: ответы на основные вопросы о том, чем это обернется для Украины и украинцев

2022-09-23 21:36

Мобілізація на росії. 10 порад для українця.

1. Не варто називати це "частковою мобілізацію" — часткова була й до цього. В указі путіна не визначені категорії людей, що підпадають під мобілізацію, тобто гребти будуть всіх. Тому — мобілізація в росії;

2. Не ігноруйте тривоги. Оголошення "мобілізації", зокрема, має мету психологічно вплинути на українців, намагаючись зломити спротив. Щоб посилити це, русня може знову вдатися до чергових терактів проти цивільного населення. Тому! Чуєте тривогу — йдете в укриття;

3. Донатьте армії. Донатьте армії. Донатьте армії. Задонатили? Задонатьте ще раз;

4. Боятися не варто. За півроку ми бачили майже все: бомбардування міст, авіанальоти, конвенційну і не конвенційну зброю, іранскі БПЛА, фосфорні бомби, "термінатори" та сонцепьокі. Чи налякають українців 300 000 недосвідчених диванних пабєділєй (яких ще треба зловити)? Хай той боїться, кому страшно;

5. Водночас не варто займатись "шапкозакиданням". Ворог є, він серйозний і має ядерну зброю;

6. Не сподіваємось на протести в рф. Прецедентів, щоб вчинити масові акції протесту і знести путіна було навіть більше ніж достатньо. Якщо пересічного росіянина не можуть переконати родичі в Україні, якщо геноцид українців у Бучі, Маріуполі та Ізюмі не здатен змусити росіянина вийти на протест, то і мобілізація не зможе;

7. Зв'язуйтесь з людьми на окупованих територіях. Як ми вже писали, в указі путіна не визначені категорії людей, які підлягають мобілізації. Цілком ймовірно, що після псевдореферендумів путін мобілізуватиме українців у Херсоні, Новій Каховці та Мелітополі. Доносьте до людей правду, кажіть їм, щоб ховались та виїжджали, а якщо потрапили до рук русні, то одразу здавались українській армії;

8. Задонатьте армії;

9. Ми і так все знаємо. Правки до російського кримінального кодексу про 10 років тюрми за відмову воювати свідчать про те, що путін не може змотивувати росіян помирати за родіну. А це мова про "отказніков", які прагнуть втекти з Херсону. Що вже казати про м'ясо, яке будуть ловити у Томську. Нічого хорошого з-під палки не вийде, вони бояться воювати і не розуміють за що треба буде померти. Українці — завжди були вільним народом, якому не треба пояснювати за що і як пи*дити русню;

10. Не панікуємо — Україна переможе. Ми захищаємо свій дім і у нас немає вибору — вони окупанти, з нами весь світ — з ними Іран і КНДР, ми знаємо чого хочемо — вони ні, ми вмотивовані — вони ні, ми переможемо — вони програють!