ВОЙНА В Украине Секретный пункт указа путина позволяет мобилизовать 1 млн роССиян - СМИ

2022-09-22 18:00

 

Секретный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек, сообщил источник в администрации президента "Новой газете. Европа".

Источник: "Новая газета. Европа"

Детали: Собеседник издания сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа. Позже было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - уточнил собеседник издания.

Для подтверждения этой информации издание попыталось также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе и тех, которые отнесены к грифу "для служебного пользования".

По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.

 - Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

- После объявленной частичной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.

- В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против частичной мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для роССиян трассу в Луганской области

2022-09-22 21:30

Минобороны Германии о шагах Путина: это побуждает нас больше помогать Украине

2022-09-22 17:00

Повышение пенсий в Украине: у кого с 1 октября вырастут выплаты и на сколько

2022-09-22 16:30

путин надеется, что роССияне захотят «защитить» аннексированные территории Украины и пойдут воевать – ISW

2022-09-21 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ получили НАТО-вские беспилотники Warmate, способные находить и поражать бронетехнику, ПВО, живую силу

2022-09-22 22:12

Объявив мобилизацию в рф путин допустил роковую ошибку - эксперт

2022-09-22 22:00

ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для роССиян трассу в Луганской области

2022-09-22 21:30

Разрешение на выезд за границу мужчин-студентов иностранных вузов отменили - Госпогранслужба

2022-09-22 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ получили НАТО-вские беспилотники Warmate, способные находить и поражать бронетехнику, ПВО, живую силу 2022-09-22 22:12
Объявив мобилизацию в рф путин допустил роковую ошибку - эксперт 2022-09-22 22:00
ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для роССиян трассу в Луганской области 2022-09-22 21:30
Разрешение на выезд за границу мужчин-студентов иностранных вузов отменили - Госпогранслужба 2022-09-22 20:30