ВОЙНА В Украине Секретный пункт указа путина позволяет мобилизовать 1 млн роССиян - СМИ

2022-09-22 18:00

Секретный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек, сообщил источник в администрации президента "Новой газете. Европа".

Источник: "Новая газета. Европа"

Детали: Собеседник издания сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа. Позже было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - уточнил собеседник издания.

Для подтверждения этой информации издание попыталось также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе и тех, которые отнесены к грифу "для служебного пользования".

По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.

- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

- После объявленной частичной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.

- В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против частичной мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.