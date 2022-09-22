ВОЙНА В Украине Оккупанты не пропускают мужчин на блокпосте в Васильевке: их хотят "мобилизовать" как "пушечное мясо", – Федоров

2022-09-22 19:30

 

Мэр временно захваченного Мелитополя призвал мужчин, которые находятся на оккупированной части Запорожской области, срочно выехать. Он предупредил, что времени осталось критически мало.

По словам Федорова, на блокпосту в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья и такая практика будет продолжаться. Мэр опубликовал обращение к жителям в Telegram.

"Мужчинам до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия!" – сказал он.

Федоров предупредил, что оккупанты пытаются "мобилизовать" украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.

"В 2014 году в так называемых "ЛНР/ДНР" оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Также они поступят и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!" – подчеркнул он.

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