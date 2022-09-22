ВОЙНА В Украине ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для роССиян трассу в Луганской области

2022-09-22 21:30

 

ВСУ в Луганской области имеют определенные успехи. Украинские бойцы постепенно устанавливают огневой контроль над важной для оккупантов трассой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

"Следовательно, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ", - говорится в сообщении.

Военные напомнили, что ВСУ в Харьковской области установили огневой контроль над артерией Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм, а затем пошли в контрнаступление.

"По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганской области, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар", - отметили в Страткоме.

В ВСУ оценивают, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области, ситуация на поле боя может измениться.

Напомним, по данным ISW, украинские силы продолжают операции вблизи Лимана в Донецкой области, в то время как Россия продолжает стягивать войска в Запорожскую область.

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