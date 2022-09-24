ВОЙНА В Украине Оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей, - Генштаб

2022-09-24 16:00

 

Российские захватчики пытаются получить личные данные местных жителей временно оккупированной Херсонской области под предлогом "качественного распределения гуманитарной помощи". А в Запорожской области жителям обещают деньги и технику за предоставление паспортных данных и получение российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 23 сентября россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд и Миролюбовка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях окуканты продолжают обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

  • на Северском направлении - в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфиное, Ездецкое и Миропольское Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусынка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;
  • на Краматорском направлении - Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;
  • на Бахмутском направлении - Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;
  • на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных действий не проводили, однако обстреляли из артиллерии населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Новое, Новоселка.
  • на Южнобужском направлении огонь открывали по более чем 37 населенным пунктам.

Захватчики пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных.

Кроме того, активизировалась работа по подготовке и проведению псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители оккупационных властей, под предлогом "качественного распределения гуманитарной помощи", пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

В Старобельске Луганской области российские "власти" запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, захватчики создают вооруженные группы для обхода помещений и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о якобы "активном участии местных жителей в голосовании".

На временно оккупированной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

В течение 23 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспитоника.

Ракетные войска и артиллерия 23 сентября нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Напомним, с 24 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

Автоматчики с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме.

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