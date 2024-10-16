Жизнь Заморозки накроют большинство областей Украины, - синоптик Диденко

2024-10-16 16:48



17-20 октября при увеличении площади прояснений заморозки вероятны во многих областях нашей страны.

В ближайшие ночи в Украине ожидаются заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

В дальнейшем площадь заморозков будет распространяться, пока они не охватят большинство областей нашей страны. Способствовать этому будет антициклон, идущий в нашу страну.

"17, 18, 19 и 20 октября, при увеличении площади прояснений (антициклон) вероятность заморозков придется на большинство территории Украины", - спрогнозировала Наталка Диденко.

Заморозки в Украине - прогноз Укргидрометцентра

Ближайшие несколько ночей в Украине будут сильные заморозки, температура будет опускаться до 0°...-5°. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, ночью 16 октября заморозки были на западе Украины. 17 октября они ожидаются уже не только на западе, но и в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.

18 октября заморозки распространятся дополнительно на Кировоградскую и Полтавскую области. А 19 числа к ним добавятся также южные области и Днепропетровщина.

Поэтому в Украине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

По данным синоптиков, ближайшей ночью первые заморозки ожидаются и на Киевщине.