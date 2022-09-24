ВОЙНА В Украине Потери роССии в войне с Украиной подскочили: Генштаб ВСУ назвал новую цифру

2022-09-24 11:00

 

Украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали еще 240 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).

Также за этот период было уничтожено 2 тыс. 262 (+8) вражеских танков, 4 тыс. 807 (+11) боевых бронированных машин, 1 тыс. 361 (+6) артиллерийских систем и 327 (+1) реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожено 170 единиц средств противовоздушной обороны, 255 (+1) самолет, 220 (+1) вертолетов, 956 (+6) беспилотники оперативно-тактического уровня и 240 крылатых ракет.

Вражеских кораблей/катеров украинские войска уничтожили 15 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 681 (+22), специальной техники - 126.

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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