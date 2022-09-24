ВОЙНА В Украине Послу Ирана указали на выход: реакция Украины на поставку дронов роCCии

2022-09-24 13:00

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов российской федерации. Иран был проинформирован, что россия будет использовать их вооружение в войне против Украины, против гражданского населения, что противоречит принятой руководством страны позиции нейтралитета.

Об этом сообщается на странице Олега Николенко в Facebook.

«Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории», — говорится в сообщении.

Дипломат уточнил, что украинская сторона лишила посла Ирана в Украине аккредитации, кроме того будет существенно сокращен дипломатический персонал посольства Ирана в Киеве.

Отметим, в заявлении МИД Украины указано, что иранская сторона была поставлена в известность о целях приобритения россией вооружения: для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Снабжение оружием россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», — заявили в министерстве.