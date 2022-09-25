ВОЙНА В Украине На Херсонщине оккупанты заставляют людей "голосовать" по несколько раз - за себя и за родственников, - Соболевский

2022-09-25 11:00

 

На Херсонщине из-за пустых избирательных участков во время так называемого псевдореферендума захватчики заставляют людей "голосовать" несколько раз за всех членов семьи, если их нет дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Второй день театра абсурда в Херсонской области. Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, которые всеми способами пытаются избежать с ними встречи. Некоторым не повезло уже дважды – по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и "голосовать", - отмечает он.

По словам Соболевского, применяется практика семейного голосования: если дома застали только одного члена семьи, напрягают взять несколько бюллетеней и "проголосовать" за всех.

"Если коротко – происходит полная дичь! С другой стороны от "русского мира" ничего другого ожидать и не стоит", – резюмирует чиновник.

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ВОЙНА В Украине

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