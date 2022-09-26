ВОЙНА В Украине "Украинцы нам не враги, воевать не станем!" - В Дагестане начались массовые бунты против мобилизации

2022-09-26 10:26

Жители республики Дагестан на рф продолжают протестовать против мобилизации. В частности, в селяне местного населенного пункта Эндырей перекрыли федеральную трассу, а в толпе слышны автоматные очереди.

Известно, что из этого села мобилизовали 110 человек. В связи с этим люди вышли на улицы, чтобы "защитить своих сыновей, братьев и мужчин".

Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Также известно о первых задержаниях протестующих.

В Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала. Главные мероприятия проходят в центре Махачкалы. На кадрах видео можно заметить, что в столице Дагестана уже собрались люди, начались задержания митингующих.